В карьере рабочего в экскаваторе похоронило заживо

На Львовщине рабочего засыпало песком. Фото: ГСЧС

В селе Тростянец Стрыйского района на местном карьере засыпало песком экскаватор с водителем внутри.

Это произошло в результате оползня. Водитель погиб, сообщает ГСЧС.

Сообщение в Службу спасения "101" поступило 15 марта в 15:30.

К месту происшествия выехали спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части города Николаева Львовской области.

В 16:30 спасатели с помощью спецоборудования извлекли тело погибшего мужчины 1963 года рождения из истерзанной кабины. Другие водители экскаваторов помогли откапывать засыпанный транспорт.

В Киеве мужчину во время монтажных работ засыпало песком. Трагедия произошла в Подольском районе. Человек не выжил, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины.