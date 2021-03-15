В карьере рабочего в экскаваторе похоронило заживо

В селе Тростянец Стрыйского района на местном карьере засыпало песком экскаватор с водителем внутри.
Это произошло в результате оползня. Водитель погиб, сообщает ГСЧС.
Сообщение в Службу спасения "101" поступило 15 марта в 15:30.
К месту происшествия выехали спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части города Николаева Львовской области.
В 16:30 спасатели с помощью спецоборудования извлекли тело погибшего мужчины 1963 года рождения из истерзанной кабины. Другие водители экскаваторов помогли откапывать засыпанный транспорт.
В Киеве мужчину во время монтажных работ засыпало песком. Трагедия произошла в Подольском районе. Человек не выжил, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины.
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