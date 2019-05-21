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вторник, 21 мая 2019 22:47

В канализационном коллекторе погиб рабочий

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В канализационном коллекторе погиб рабочий
В городе Купянск погиб рабочий коммунального предприятия. Фото: PROMS

В городе Купянск Харьковской области во время ликвидации аварии на местном коллекторе погиб рабочий, еще двое пострадали.

Трагедия произошла во вторник, 21 мая, сообщает управление Нацполиции в Харьковской области.

"Предварительно установлено, что во время работы трех работников коммунального предприятия в канализационном коллекторе произошел выброс газов. Двое работников (38 и 53 лет) в тяжелом состоянии были доставлены в реанимационное отделение больницы. 33-летний работник умер в коллекторе", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Мукачево Закарпатской области из-за взрыва гранаты погиб военный. Происшествие случилось в местной военной части.

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Дата
21
мая

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