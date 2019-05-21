В канализационном коллекторе погиб рабочий

В городе Купянск Харьковской области во время ликвидации аварии на местном коллекторе погиб рабочий, еще двое пострадали.
Трагедия произошла во вторник, 21 мая, сообщает управление Нацполиции в Харьковской области.
"Предварительно установлено, что во время работы трех работников коммунального предприятия в канализационном коллекторе произошел выброс газов. Двое работников (38 и 53 лет) в тяжелом состоянии были доставлены в реанимационное отделение больницы. 33-летний работник умер в коллекторе", - говорится в сообщении.
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