В канализационном коллекторе погиб рабочий

В городе Купянск погиб рабочий коммунального предприятия. Фото: PROMS

В городе Купянск Харьковской области во время ликвидации аварии на местном коллекторе погиб рабочий, еще двое пострадали.

Трагедия произошла во вторник, 21 мая, сообщает управление Нацполиции в Харьковской области.

"Предварительно установлено, что во время работы трех работников коммунального предприятия в канализационном коллекторе произошел выброс газов. Двое работников (38 и 53 лет) в тяжелом состоянии были доставлены в реанимационное отделение больницы. 33-летний работник умер в коллекторе", - говорится в сообщении.

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