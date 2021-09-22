В кафе в Черкассах расстреляли бизнесмена

Фото: procherk.info

В кафе на ул. Байды Вишневецкого в Черкассах подстрелили мужчину 22 сентября. С места происшествия киллер скрылся на автомобиле Skoda.

Пострадавшего доставили в городскую больницу №3, но не спасли, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина стрелял из неустановленного автоматического оружия и ранил другого. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Skoda в неизвестном направлении. На территории города Черкассы и области введен в действие оперативный план "Сирена". Местонахождение злоумышленника устанавливается", - рассказали в полиции.

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Убитый - местный бизнесмен Михаил Козлов. Был соучредителем общественной организации "Организованная защита граждан" и частной охранной фирмы "Сталь", сообщил главный редактор местного телеканала "Антенна" Валерий Воротник в Facebook.

"Во время заседания черкасского исполкома буквально в 100 метрах от Черкасского горсовета и в 20 метрах от ОГА было совершено вооруженное нападение на группу спортсменов, которые обычно пили утренний кофе в кафе "Львовская мастерская шоколада". В результате несколько раненых. Один из них умер в третьей больнице. Им оказался известный бизнесмен Козлов", - надписал он.

Примерно в 12:30 полицейские нашли вероятный автомобиль киллеров, которые стреляли в бизнесмена. Обгоревшую Skoda заметили в районе парка-памятника садово-паркового искусства Долина Роз - недалеко от центральной части города. На заднем сиденье авто лежал автомат.

Следователи открыли уголовное производство. Злоумышленнику за умышленное убийство грозит до 15 лет за решеткой.

На Соборной площади в Днепре расстреляли бизнесмена Анара Мамедова. Мужчина сел в свой автомобиль, и в этот момент к внедорожнику подбежал киллер и открыл стрельбу. Водитель выбежал из машины и побежал к трамвайным рельсам. Убийца сделал еще несколько выстрелов, и мужчина упал на рельсы. Киллер подбежал к нему и застрелил его, после чего скрылся в направлении парка Шевченко. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Автомобиль проехал без водителя 20 м, врезался в другую машину и остановился.