В Израильском городе взорвалась ракета

Взорвали ракету. Фото: ТСН

В сети появилось видео с камер наблюдения, где зафиксирован момент взрыва ракеты на перекрестке в городе Ган Явне, Израиль.

Видео поделился Амичай Стайн, корреспонденат Израильской корпорации общественного вещания в Twitter.

"Видео момента, когда ракета, запущенная из Газы, попала рядом с Ганом Явне, Израиль", - написал Амичай.

По данным израильских СМИ, в результате удара пострадал 35-летний мужчина. Он получил легкие ранения осколками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп рассказал, когда обнародует стенограмму разговора с Зеленским

Посольство Израиля объявило о закрытии дипломатической миссии в Украине. Таким образом дипломаты начали забастовку. Соответствующее сообщение появился сегодня утром на официальном странице посольства в Facebook.