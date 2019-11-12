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вторник, 12 ноября 2019 12:36

В Израильском городе взорвалась ракета

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В Израильском городе взорвалась ракета
Взорвали ракету. Фото: ТСН

В сети появилось видео с камер наблюдения, где зафиксирован момент взрыва ракеты на перекрестке в городе Ган Явне, Израиль.

Видео поделился Амичай Стайн, корреспонденат Израильской корпорации общественного вещания в Twitter.

"Видео момента, когда ракета, запущенная из Газы, попала рядом с Ганом Явне, Израиль", - написал Амичай.

По данным израильских СМИ, в результате удара пострадал 35-летний мужчина. Он получил легкие ранения осколками.

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Посольство Израиля объявило о закрытии дипломатической миссии в Украине. Таким образом дипломаты начали забастовку.

Соответствующее сообщение появился сегодня утром на официальном странице посольства в Facebook.

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