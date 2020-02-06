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четверг, 06 февраля 2020 21:08

В Ивано-Франковске школы закрыли на карантин

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В Ивано-Франковске школы закрыли на карантин
Карантин продлится до 16 февраля. Фото: tv.24

В Ивано-Франковске все школы с 7 февраля закрываются на карантин.

Несмотря на вспышку заболевания гриппом и ОРВИ, особенно среди детей школьного возраста, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила объявить карантин. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Ученики идут на вынужденные каникулы уже завтра, 7 февраля - и до 16 февраля.

При этом городской голова Руслан Марцинкив отметил, что карантин будет только в школах города и во внешкольных учреждениях. Садики, училища и вузы работают.

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20 украинцев находятся на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess. Корабль задержали из-за вспышки коронавируса.

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