В Ивано-Франковске школы закрыли на карантин

В Ивано-Франковске все школы с 7 февраля закрываются на карантин.
Несмотря на вспышку заболевания гриппом и ОРВИ, особенно среди детей школьного возраста, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила объявить карантин. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Ученики идут на вынужденные каникулы уже завтра, 7 февраля - и до 16 февраля.
При этом городской голова Руслан Марцинкив отметил, что карантин будет только в школах города и во внешкольных учреждениях. Садики, училища и вузы работают.
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