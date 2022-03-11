В Ивано-Франковске прогремели взрывы

Утром 11 марта в Ивано-Франковске на Западе Украины раздались взрывы.

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По информации местных изданий, около 7:00 российский оккупант совершил серию бомбардировок по аэродромам города.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подтвердил, что в городе были взрывы. Электроавтотранс сообщил, что временно ограничили движение транспорта в районе аэропорта.

"Воздушная тревога, к сожалению, почему-то не сработала. Будем выяснять. На месте сейчас работают соответствующие службы. Призываю всех жителей города быть максимально осторожными", - сказал Марцинкив.

11 марта российские войска нанесли авиаудары по Днепру и Луцку. Пожар, спровоцированный бомбардировками, в обоих городах ликвидируется. На месте работают соответствующие службы.

В Днепре зафиксировали три авиаудара по городу: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание двухэтажной обувной фабрики с последующим горением. Предварительно один человек погиб.

В Луцке взрывы произошли в стороне аэродрома. По предварительной информации, жертв нет.