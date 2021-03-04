В Италии украинку нашли в луже крови

В Итальянском Розарно погибла украинка 49-летняя Оксана Лаврук. Она попала под колеса Fiat 600. Авария произошла 2 марта на Виа Национале.

Женщина была родом из села Далешово Коломыйского района Ивано-Франковской области. Об этом в Facebook сообщила Елена Савка.

Автор: facebook.com/elena.savka.9 В Итальянском Розарно в ДТП погибла 49-летняя Оксана Лаврук из Ивано-Франковской области

"Мы потеряли нашу землячку Оксану Лаврук. Это была молодая, жизнерадостная, трудолюбивая, приятная и прекрасная женщина", - написала Елена.

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Очевидцев аварии не было, поэтому полиция воссоздала ДТП с видео камер наблюдения. Наезд на украинку совершил водитель Fiat 600. Автомобиль перевернулся, когда водитель пытался уменьшить скорость, сообщают местные СМИ.

Автор: facebook.com/elena.savka.9 Женщину сбил водитель Fiat 600. Ее нашли в луже крови возле перевернутого авто

Медики сообщили, что у пострадавшей была политравма головы из-за удара о землю. Оксану Лаврук нашли в луже крови на тротуаре возле опрокинутой машины. Женщина умерла в "скорой".

У Оксаны Лаврук дома остались муж и сын.

В Италии в городе Лоди Веккьо нашли мертвой украинку 52-летнюю Валентину Король. Женщина родом из Черновцов. В Италии жила с мужем.