В Италии полиция расследует гибель 56-летней украинки

Тело женщины отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая состоится в ближайшие дни. Фото: twitter

В итальянском городе Верона гражданка Украины, предварительно, покончила жизнь самоубийством - выбросилась из окна частного дома.

Об этом сообщило издание Сorriere del Veneto. 56-летняя женщина жила в одном доме с летним супругами. По их словам, она переживала сложный период, поскольку хотела вернуться в Украину.

Во время обыска в ванной, из окна которой выпала погибшая, правоохранители обнаружили коробки с лекарствами и пустые бутылки из-под алкоголя, в связи с чем основной версией причины смерти является самоубийство.

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В то же время следствие рассматривает версию, которая исключает суицид. Тело женщины отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая состоится в ближайшие дни.

В Турции во Бодрумом в своем доме была найдена мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкая. Женщину обнаружили на стуле с полиэтиленовым пакетом на голове и со скованными за спиной руками в наручниках.