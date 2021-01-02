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суббота, 02 января 2021 17:56

В Италии нашли мертвой украинку: первые подробности

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В Италии нашли мертвой украинку: первые подробности
В итальянской Вероне нашли мертвой 56-летнюю украинку. Предварительно, совершила самоубийство, выбросившись из окна. Фото: corrieredelveneto.corriere.it

В итальянской Вероне нашли мертвой 56-летнюю украинку.

Местная полиция подозревает, что это было самоубийство, пишет издание Сorrieredelveneto.

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Отмечается, что женщина выбросилась с окна в ванной комнате. Она якобы пришла в гости к пожилым супругам и совершила там самоубийство. Также в ванной комнате нашли таблетки и алкоголь.

В сообществах зароботчан пишут, что покойную звали Любовь. Она якобы была тяжелобольной и мечтала вернуться в Украину, однако ей это не удалось.

В итальянском Неаполе скоропостижно скончалась Анна Артым из Черткова Тернопольской области. За рубежом была на заработках.

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Дата
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