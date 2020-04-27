В Испании поймали украинца, которого разыскивали за разбой и похищение людей

Преступник скрывался за границей. Фото: Reuters

Полиция Испании задержала гражданина Украины, который находился в международном розыске из-за разбоя и похищения людей.

"Задержание произошло во время полицейской облавы в городе, где он был обнаружен. После обыска полиция обнаружила у него рюкзак с пневматическим пистолетом", - сообщили в полиции Испании.

ТСН сообщает, что в феврале 2016 украинец вместе с 10 другими злоумышленниками участвовал в похищении ведущей одного из телеканалов.

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Его объявили в международный розыск. Мужчина также причастен к погрому в спортивном клубе, в ходе которого пострадали два человека.

В Украине мужчину обвиняют в вымогательстве, вандализме, краже автомобилей и похищении людей.

Полицейские задержали мошенника из Мариуполя, который 10 лет скрывался от следствия. Чтобы избежать наказания, мужчина покинул место жительства и исчез. Недавно оперативники задержали его в Киеве.