В Ирпене разоблачили жилищную аферу на 80 млн грн

Фото: Андрей Небитов/Facebook

Полиция и прокуратура Киева проводят обыски у мошенников, которые обманули более 1,5 тыс. человек в Ирпене.

Подозреваемые занимались строительством жилых комплексов "Фрешсити", "Панорамный-2" и "Княжий двор", пишет pravda.com.ua.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов заявил, что убытки достигают 80 млн грн.

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"С помощью цветных карандашей и псевдо презентаций обманывали наших граждан. Планируем сегодня объявить подозрения двум лицам,которые выполняли роли "директора" и "бухгалтера" и принимали наличные средства у людей якобы как инвестиции в строительство указанных ЖК и вручить ходатайство в суд на меру пресечения - содержание под стражей! Основной организатор сейчас скрывается за рубежом. На основании материалов расследования ему готовят сообщение о подозрении заочно. А дальше, арест, объявление в международный розыск и, надеюсь, экстрадиция", - пишет Небытов.

Бывшего первого заместителя Харьковского авиапредприятия подозревают в служебном преступлении.