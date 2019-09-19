 
Ексклюзивы
1/5
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 225
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1098
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 2160
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 927
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4014
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 333
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 1080
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Просмотров: 2106
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Просмотров: 945
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Просмотров: 801
Фото
Все фото
5
3
3
6
7
В Ирпене разоблачили жилищную аферу на 80 млн грн
В Ирпене разоблачили жилищную аферу на 80 млн грн
Не выдержал издевательств: в Китае покончил с собой 13-летний украинец
Не выдержал издевательств: в Китае покончил с собой 13-летний украинец
В Луганске подорвали мост
В Луганске подорвали мост
ВАЗ разорвало от удара с маршруткой
ВАЗ разорвало от удара с маршруткой
Киевлянин на Peugeot скрывался от полиции и слетел с моста
Киевлянин на Peugeot скрывался от полиции и слетел с моста
Видео
Все видео
Аваков хочет взять на поруки "минера" моста Метро
Аваков хочет взять на поруки "минера" моста Метро
"Минеру" моста Метро смягчили обвинение
"Минеру" моста Метро смягчили обвинение
Убийца коллег из АЗС имел 4 пистолета
Убийца коллег из АЗС имел 4 пистолета
Задержание "минера" моста Метро: появилось видео
Задержание "минера" моста Метро: появилось видео
"Минера" моста Метро задержали
"Минера" моста Метро задержали
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4014
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5040
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1692
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31176
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 сентября 2019
Просмотров: 9
Перший ранок осені
Вранці бачиш, що коло порога й далі, у дворі й на городі, побільшало сухого жовтого вербового листя. Воно береться наче нізвідки, бо крони ...
четверг, 19 сентября 2019 15:05

В Ирпене разоблачили жилищную аферу на 80 млн грн
5

  Комментировать

В Ирпене обнаружили жилищную аферу на 80 млн грн
Фото: Андрей Небитов/Facebook
В Ирпене обнаружили жилищную аферу на 80 млн грн
В Ирпене обнаружили жилищную аферу на 80 млн грн
В Ирпене обнаружили жилищную аферу на 80 млн грн
В Ирпене обнаружили жилищную аферу на 80 млн грн

Полиция и прокуратура Киева проводят обыски у мошенников, которые обманули более 1,5 тыс. человек в Ирпене.

Подозреваемые занимались строительством жилых комплексов "Фрешсити", "Панорамный-2" и "Княжий двор", пишет pravda.com.ua.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов заявил, что убытки достигают 80 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве мошенники продавали путевки в элитные курорты

"С помощью цветных карандашей и псевдо презентаций обманывали наших граждан. Планируем сегодня объявить подозрения двум лицам,которые выполняли роли "директора" и "бухгалтера" и принимали наличные средства у людей якобы как инвестиции в строительство указанных ЖК и вручить ходатайство в суд на меру пресечения - содержание под стражей! Основной организатор сейчас скрывается за рубежом. На основании материалов расследования ему готовят сообщение о подозрении заочно. А дальше, арест, объявление в международный розыск и, надеюсь, экстрадиция", - пишет Небытов.

Бывшего первого заместителя Харьковского авиапредприятия подозревают в служебном преступлении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Ирпене разоблачили жилищную аферу на 80 млн грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
сентября

В Киеве взялись за уничтожение голубей

Нашли мумию, покрытую татуировками

Самое читаемое
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 59247
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 32907
Таксист умер во время интима (18+)
Таксист умер во время интима (18+)
3
 Просмотров: 27675
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн Просмотров: 20243
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
12
 Просмотров: 19416
Происшествия
Аваков хочет взять на поруки "минера" моста Метро
Аваков хочет взять на поруки "минера" моста Метро
 Просмотров: 459
"Минеру" моста Метро смягчили обвинение
"Минеру" моста Метро смягчили обвинение
 Просмотров: 513
Задержали мужчин, которые замучили до смерти двух человек
Задержали мужчин, которые замучили до смерти двух человек Просмотров: 540
Не выдержал издевательств: в Китае покончил с собой 13-летний украинец
Не выдержал издевательств: в Китае покончил с собой 13-летний украинец
3
 Просмотров: 2187
В Луганске подорвали мост
В Луганске подорвали мост
3
 Просмотров: 3258
Больше всего комментируют
11
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
7
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
5
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
4
Порошенко снова не пришел на допрос
4
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
Голосов: 1272
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua