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понедельник, 17 февраля 2020 03:30

В Хмельницкой области брат убил брата

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В Хмельницкой области брат убил брата
Мужчину подозревают в убийстве родного брата. Фото: 1NEWS.COM.UA

В Летичеве Хмельницкой области 42-летний мужчина убил старшего брата.

"Младший брат погибшего уверял, что тот злоупотребляет спиртным и уже пришел домой избитым. Однако окровавленная одежда и обувь подозреваемого говорили о другом. Да и свидетели видели, как задержанный толкнул брата на пол", - сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Хмельницкой области.

На теле убитого 47-летнего мужчины обнаружили многочисленные переломы ребер и грудной клетки, закрытую травму живота и острую кровопотерю. Подозреваемый сам позвонил в полицию.

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Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Одесской области 70-летний мужчина убил сына из-за угроз больной матери. Пенсионер ударил своего 44-летнего сына ножом в грудь, а на следующий день спрятал тело во дворе.

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