В Харьковской области ребенку петардой оторвало пальцы

Медики добавили, что об этом случае сообщили полицию. Фото: Facebook

Из-за неосторожного обращения с петардой в Харьковской области пострадал ребенок.

Об этом в Facebook сообщает Харьковская областная детская больница №1.

"В нашу больницу госпитализирован ребенок с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки. Это произошло во время неосторожного обращения с петардой. Врачи оказали всестороннюю медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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Медики добавили, что об этом случае проинформировали полицию.

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