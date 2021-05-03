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понедельник, 03 мая 2021 03:29

В Харьковской области ребенку петардой оторвало пальцы

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В Харьковской области ребенку петардой оторвало пальцы
Медики добавили, что об этом случае сообщили полицию. Фото: Facebook

Из-за неосторожного обращения с петардой в Харьковской области пострадал ребенок.

Об этом в Facebook сообщает Харьковская областная детская больница №1.

"В нашу больницу госпитализирован ребенок с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки. Это произошло во время неосторожного обращения с петардой. Врачи оказали всестороннюю медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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Медики добавили, что об этом случае проинформировали полицию.

В Токмаке Запорожской области мужчине противотанковым снарядом оторвало ногу.

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Дата
03
мая

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