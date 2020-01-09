В харьковской колонии готовили бунт

В колонии Харькова предупредили бунт.

В Алексеевской исправительной колонии заключенные готовились к бунту. В учреждении ввели режим особых условий.

"... Группа осужденных отрицательной направленности в ближайшее время планировали осуществить меры, направленные на совершение групповых противоправных действий со стороны осужденных, дестабилизацию оперативной обстановки в указанном учреждении, в том числе с помощью криминалитета с воли, а также отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций", сообщает администрация государственной уголовно-исполнительной службы в Facebook.

Во время обыска изъяли ряд запрещенных предметов, в частности мобильные телефоны. Также к осужденным была применена физическая сила и специальные средства – наручники. Состояние здоровья участников бунта - удовлетворительное.

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Во время режима особых условий усиливается охрана, надзор за осужденными и другие дополнительные режимные меры.

Сейчас ситуация в учреждении удовлетворительная и управляемая администрацией.

В Южной исправительной колонии №51 в Одессе произошел мятеж 27 мая. Заключенные устроили пожар и взяли в заложники охранников и медработников.