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суббота, 24 апреля 2021 12:24

В Харькове сгорели 3 автобуса

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В Харькове сгорели 3 автобуса
Автомобили сгорели дотла. Фото ГС МЧС

В ночь на субботу на автомобильной стоянке на улице Солнечной, 2 в Харькове произошел пожар, в результате которого пострадал 48-летний мужчина.

"С диагнозом ожоги рук и лица был госпитализирован в 4-ю городскую больницу", - сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по ЧС в Харьковской области.

Информация о пожаре поступила в Службу спасения в 1:40. К месту вызова были направлены два отделения спасателей 5-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии было установлено, что горят три микроавтобуса Mersedes Sprinter и микроавтобус Ford. Общая площадь пожара составляет около 50 кв. м. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.

В 2:03 пожар был локализован, в 3:05 - ликвидирован. В результате пожара три автомобиля сгорели полностью. В четвертом (Mersedes Sprinter) повреждено лакокрасочное покрытие, пластиковый отделка правой стороны автомобиля, лобовое стекло и передний бампер. Также частично повреждено заднее правое крыло трактора JCB.

Причина возникновения пожара выясняется.

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Ранее в музее "Тюрьма на Лонцкого" во Львове произошел пожар. Возгорание произошло в котельной СБУ, которая является прилегающей к зданию музея. Тушение привело к затоплению помещений.

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Дата
24
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