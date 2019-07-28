В Харькове изнасиловали 17-летнюю девушку

Мужчина изнасиловал девушку. Фото: styler.rbc.ua

В Купянском районе Харькова 28-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку.

О том, что случилось полиции заявила мать потерпевшей, сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Харьковской области.

Инцидент произошел, когда несовершеннолетняя распивала алкогольные напитки в компании злоумышленника и двух парней, сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Харьковской области.

Мужчина и двое ребят предложили девушке покататься на автомобиле. Приехав в сельскую местность, мужчина попросил парней выйти из машины и остался с девушкой наедине. После чего изнасиловал ее. А потом отвез в город.

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Злоумышленника и двух юношей 17-ти и 18-ти лет арестовали. По данному факту следователи открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

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