В Харькове избили журналиста службы новостей "Вісті"

В Харькове во время конфликта на торговом центре "Барабашово" избили журналиста-оператора службы новостей "Вісті" Вадима Макарюка

Об этом на своей странице в "Фейсбук" написал руководитель пресс-службы ТЦ "Барабашово" Сергей Зайцев, передает Depo.Харьков.

"Избит журналист! Вадим Макарюк. Просто за то, что снимал правду. Сегодня на "Барабашово" в момент попытки одной из организаций ветеранов АТО защитить своего собрата от парней, которые представились активистами "Нацкорпуса", - написал Зайцев.

В свою очередь редактор "Известий" Анна Черненко в "Фейсбук" подтвердила информацию о нападении и избиении журналиста.

"Наш Вадим Макарюк в больнице, снимал на "Барабашово" очередной конфликт. Залили глаза газом, разбили лицо, разбили камеру. Я надеюсь, что удастся извлечь видео, и я увижу, какие твари это сделали", - написала Черненко.