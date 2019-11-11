В Харькове до бессознательного состояния избили священника

Автор: 057.ua Пострадавший в течение нескольких часов был без сознания.

В Харькове неизвестные совершили нападение на секретаря Харьковской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата игумена Даниила. Напали на священника прямо в епархиальном управлении.

Сообщил об этом епископ Украинской Православной Церкви, пишет местное издание 057.ua.

"7 ноября среди бела дня трое неизвестных напали на священника, когда он зашел в Харьковского епархиального управления, расположенное по улице Белинского, 20, и жестоко его избили. Таким образом его хотели запугать, потому как ничего из вещей не было принято и при избиении нападавшие выкрикивали угрозы в адрес Церкви и о. Даниила", — рассказал священник.

В течение нескольких часов пострадавший находился в бессознательном состоянии. Сейчас находится в больнице.

По факту преступления правоохранители открыли дело по статье 296 УК Украины — "Хулиганство". Убеждены, что нападавший был один.

Автор: 057.ua По заявлению епископа, полиция возбудила уголовное дело.

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