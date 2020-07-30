В греко-католическом монастыре произошла вспышка коронавируса

Монастырь во Львовской области закрыли на карантин. Фото: Reuters

Святоуспенскую Унивскую лавру УГКЦ в Уневе Перемышлянского р-на Львовской обл. закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса среди монахов.

"По этому поводу до отзыва все публичные богослужения будут отменены. Просим ваших молитв за выздоровление братии", - говорится в сообщении лавры в Facebook.

Монастырь сообщает, сколько именно монахов заболели коронавирус.

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"Все наши отцы и братья находятся под заботливой опекой и уходом врачей, которым выражаем благодарность!" - написал синкел по делам монашества во Львовской архиепархии УГКЦ Юстин Бойко.

Эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась. Город Киев и 12 областей не соответствуют показателям Министерства здравоохранения для ослабления карантина, сообщает Минздрав.