В Гостомеле снова гремят взрывы: очевидцы говорят о российском десанте

В Гостомеле раздаются взрывы. Фото: vesti.ua

В Бучанском районе Киевской области к вечеру четверга, 24 февраля, снова слышны взрывы.

Грохот слышен непосредственно в Гостомеле, в Буче и Ворзеле. Гремит и в Ирпене, отмечают очевидцы из местных жителей.

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Слышно "Грады".

Руководитель Bellingcat Христо Грозев сообщает, что сразу 18 самолетов Ил-76 вылетели из Пскова в сторону Киева. Вероятно, это псковский десант в Гостомеле.

Около полудня в Буче и Гостомеле жители слышали продолжающиеся взрывы со стороны Гостомельского аэропорта. Канонада взрывов продолжалась более 5 минут. Российские военные захватили контроль над аэропортом в Гостомеле, который находится менее чем в 10 км от Киева.

Российские войска пошли на прорыв государственной границы в Киевской области. Военная техника зашла через пункт пропуска "Вильча".