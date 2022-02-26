В Гостомеле диверсанты ворвались в часть Нацгвардии: переоделись в форму гвардейцев

В районе пребывания российских оккупантов в Гостомеле диверсанты завладели имуществом НГУ и могут прибегать к провокациям, переодевшись в форму гвардейцев.

Об этом сообщил боец ​​ВСУ Харитин Старский.

Скорее всего, будут говорить на русском языке. Просьба местных жителей в районе пребывания россиян дезинформировать противника, несмотря на униформу и опознавательные знаки НГУ.

Российские диверсанты активно прибегают к переодеванию, маскировке под украинские войска, будьте внимательны!

Также боец ​​сообщил, что Кремль активно скрывает реальные потери русских войск в Украине.

Фонд Вернись живым обращается с просьбой ко всем местным жителям, у которых есть такая возможность: фотографируйте и снимайте на видео уничтоженную технику и тела российских оккупантов. Желательно крупным планом.

Отснятые материалы присылайте на e-mail: [email protected]

Фонд сделает все, чтобы эти материалы попали на территорию РФ, к матерям, родственникам и общественности. Попустим немного их гонор.

24 февраля российская штурмовая авиация пыталась захватить аэропорт в Гостомеле, высадили десант. Украинская армия была вынуждена нанести артиллерийский удар по аэропорту. Противовоздушная оборона Украины (ПВО) уничтожила три вертолета российского врага в Гостомеле и один в Межигорье Киевской области. Около 19:00 советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что российские войска захватили контроль над аэропортом в Гостомеле, расположенном менее чем в 10 км от Киева.