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понедельник, 04 января 2021 07:18

В горящей квартире нашли зарезанного мужчину
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В Киеве на просп. Маяковского 1В, во время пожара в квартире спасатели нашли зарезанного мужчину
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
В Киеве на просп. Маяковского 1В, во время пожара в квартире спасатели нашли зарезанного мужчину
В Киеве на просп. Маяковского 1В, во время пожара в квартире спасатели нашли зарезанного мужчину
В Киеве на просп. Маяковского 1В, во время пожара в квартире спасатели нашли зарезанного мужчину
В Киеве на просп. Маяковского 1В, во время пожара в квартире спасатели нашли зарезанного мужчину

В Киеве на просп. Маяковского 1В, в Деснянском районе столицы, произошел пожар 3 января около 20.30. Загорелось в квартире на 12-м этаже 24-этажки.

Во время разведки спасатели нашли зарезанного мужчины, сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС.

"По предварительной информации, на теле погибшего мужчины были обнаружены ножевые ранения. Поэтому причиной гибели и обстоятельствами пожара занимаются правоохранительные органы. В 20:55 пожар был локализован и в 21:14 - ликвидирован", - рассказали спасатели.

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Отметили, что во время ликвидации этого пожара очередной раз столкнулись с проблемой запаркованного двора автомобилями. Спасателям, чтобы установить автолестницу, пришлось ждать, когда жители заберут свои автомобили, а правоохранителям применять эвакуатор.

В Краматорске Донецкой области во время пожара в частном доме по ул. Тенистой нашли убитой 71-летнюю женщину. Под подозрение попал 40-летний мужчина. Выяснилось, злоумышленник пришел к пенсионерке домой и начал ссору на почве ранее возникших неприязненных отношений. Гость напал на потерпевшую, бил ее руками и ногами, после нанес удар деревянным бруском, однако и этого оказалось мало. Тогда нападавший взял во дворе кирпич и нанес им еще удар. Бил исключительно по голове.

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