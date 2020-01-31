В городском парке нашли человеческие кости

В Днепре в парке "Зеленый Гай" нашли человеческий череп и кости.
31 января, около 15.00 парень прогуливался по парку и обнаружил кости. У них лежал старую одежду, сообщает "Информатор".
Человеческие останки осмотрели и изъяли. Предполагают, что человек умер несколько десятков лет назад.
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Грунт, в котором нашли кости, могли привезти из другого места.
В одном из гаражей на территории кооператива "Буран" в Кривом Роге на Днепропетровщине в петле нашли 62-летнего мужчины. Его руки были смотанные скотчем за спиной.
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