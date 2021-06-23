В горах пятые сутки ищут 29-летнего мужчину

Фото: zk.dsns.gov.ua

В Закарпатской области пятые сутки разыскивают пропавшего 29-летнего жителя с. Богдан Раховского района. Мужчина еще 17 июня вышел из дома и не вернулся.

По состоянию на 23 июня о судьбе мужчины ничего неизвестно, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Мужчина исчез 17 июня в районе долины Рогнеска", - сказано в сообщении.

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Искать мужчину спасателям помогают местные жители. Они продолжают прочесывать горные склоны, лесные дороги и домики.

В итальянских Альпах спасли мужчину, который пережил семь холодных ночей на открытом воздухе со сломанной ногой. Говорит, что выжить ему помог его собака.