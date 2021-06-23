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среда, 23 июня 2021 20:37

В горах пятые сутки ищут 29-летнего мужчину
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В Закарпатской области пятые сутки разыскивают пропавшего 29-летнего жителя с. Богдан. Искать спасателям помогают местные жители
Фото: zk.dsns.gov.ua
В Закарпатской области пятые сутки разыскивают пропавшего 29-летнего жителя с. Богдан. Искать спасателям помогают местные жители
В Закарпатской области пятые сутки разыскивают пропавшего 29-летнего жителя с. Богдан. Искать спасателям помогают местные жители
В Закарпатской области пятые сутки разыскивают пропавшего 29-летнего жителя с. Богдан. Искать спасателям помогают местные жители
В Закарпатской области пятые сутки разыскивают пропавшего 29-летнего жителя с. Богдан. Искать спасателям помогают местные жители

В Закарпатской области пятые сутки разыскивают пропавшего 29-летнего жителя с. Богдан Раховского района. Мужчина еще 17 июня вышел из дома и не вернулся.

По состоянию на 23 июня о судьбе мужчины ничего неизвестно, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Мужчина исчез 17 июня в районе долины Рогнеска", - сказано в сообщении.

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Искать мужчину спасателям помогают местные жители. Они продолжают прочесывать горные склоны, лесные дороги и домики.

В итальянских Альпах спасли мужчину, который пережил семь холодных ночей на открытом воздухе со сломанной ногой. Говорит, что выжить ему помог его собака.

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