В Египте туристический автобус с украинцами вылетел с дороги

Автобус с туристами попал в аварию в Египте 19 февраля примерно в 09:30. ДТП произошло на трассе Шарм-эль-Шейх - Каир.
В автобусе на момент аварии находилось около 60 человек - взрослые с детьми. Среди туристов были украинцы. Об этом сообщил телеканал "Украина 24" в Telegram.
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Известно, что по меньшей мере трое наших сограждан получили травмы, у одной украинки, по данным журналистов, - перелом позвоночника. Всех пострадавших доставили в госпиталь.
Данные об обстоятельствах аварии и количество пострадавших уточняются.
В Будапеште двухэтажный туристический автобус, следовавший из Украины, на пути в аэропорт Ферихедь на скорости въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты. В результате столкновения почти весь 2-й этаж, где находились 2 десятка пассажиров, был снесен.
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