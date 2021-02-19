В Египте туристический автобус с украинцами вылетел с дороги

Автобус с туристами попал в аварию в одном из городов Египта. В салоне были украинцы, не менее 3 пострадали. Фото: apnews.com.ua

Автобус с туристами попал в аварию в Египте 19 февраля примерно в 09:30. ДТП произошло на трассе Шарм-эль-Шейх - Каир.

В автобусе на момент аварии находилось около 60 человек - взрослые с детьми. Среди туристов были украинцы. Об этом сообщил телеканал "Украина 24" в Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская туристка погибла в Египте - СМИ

Известно, что по меньшей мере трое наших сограждан получили травмы, у одной украинки, по данным журналистов, - перелом позвоночника. Всех пострадавших доставили в госпиталь.

Данные об обстоятельствах аварии и количество пострадавших уточняются.

В Будапеште двухэтажный туристический автобус, следовавший из Украины, на пути в аэропорт Ферихедь на скорости въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты. В результате столкновения почти весь 2-й этаж, где находились 2 десятка пассажиров, был снесен.