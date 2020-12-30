В ДТП с грузовиком пострадали двое полицейских

Обстоятельства ДТП выясняются Фото: np.pl.ua

На Сумщине в ДТП пострадали двое полицейских.

Авария произошла 30 декабря, в в 05:40 на автотрассе Сумы-Киев-Юнаковка, вблизи села Сула Сумского района, сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

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"В результате столкновения служебного автомобиля Рено-Дастер и грузовика-автовоза пострадавших двое правоохранителей. На место аварии выехали бригада "скорой помощи" и следственно-оперативная группа Сумского районного отдела полиции. Установлено, что в иномарке находились четверо работников служб и подразделений полиции из другой области ", - говорится в сообщении.

Пострадавших полицейских забрали в больницу. Водителю грузовика медицинская помощь не понадобилась. Обстоятельства ДТП выясняются.