В ДТП погибла пожилая женщина, еще трое травмированы

В Одесской области произошла смертельная ДТП. Фото: Нацполиция

В деревне Николаевка-Новороссийская в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате погибла пожилая женщина. Три человека - водитель авто и двое детей травмировались. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП области.

По предварительной информации, 45-летняя водитель Opel не справилась с управлением и съехала в кювет.

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"В салоне автомобиля находились ее 71-летняя мать, 9-летний сын и его приятель-ровесник. От полученных травм пожилая женщина погибла, детей врачи госпитализировали с ушибом грудной клетки. Водитель отделалась незначительными царапинами, ей госпитализация не понадобилась", - сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Погибли супруги, а их несовершеннолетняя дочь травмировалась. Ребенка госпитализировали.