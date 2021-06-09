В ДТП погиб "свободовец" с женой и младшей дочерью: подробности

В ДТП на Херсонщине погиб "свободовец" Эдуард Жмутский с женой Мариной и младшей дочерью Златой.

Старшая дочь Алина в крайне тяжелом состоянии, находится в коме. Об этом сообщил глава политической партии "Свобода" Олег Тягнибок.

Автор: facebook.com/oleh.tiahnybok В ДТП на Херсонщине погиб "свободовец" Эдуард Жмутский с женой Мариной и младшей дочерью Златой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вылетел на встречную на глазах у патрульных: подробности смертельного столкновения на трассе

"Эдуард был заместителем председателя Кропивницкой областной организации ВО "Свобода", Марина - руководителем областной организации Объединение украинок "Яворина" и депутатом Новгородковского поселкового совета от "Свободы". Их младшая дочь Злата в этом году должна была идти в первый класс, старшая Алина - как раз закончила школу. Искренние соболезнования семье и близким. Молимся за здоровье Алины", - написал Тягнибок в Facebook.

Авария произошла 8 июня около 18:00 на автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск. Вблизи села Цукуры Каховского района на Херсонщине столкнулись автомобиль Audi Q7 и грузовик Volvo с полуприцепом. Водитель внедорожника, которому через несколько дней должно было исполниться 45 лет, двигался по второстепенной дороге Чаплинка - Новая Каховка. Выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса - Мелитополь, не предоставив преимущества в движении грузовику. Между транспортными средствами произошло столкновение.