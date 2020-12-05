Сержант полиции находясь за рулем собственного авто ВАЗ-2108 столкнулся с микроавтобусом. Фото: Нацполиция

В Луганской области в ДТП погиб боец ​​батальона "Луганск-1". Сержант полиции находясь за рулем собственного авто ВАЗ-2108 столкнулся с микроавтобусом.

Об этом сообщает пресс служба Национальной полиции Украины. Инцидент произошел в субботу, 5 декабря.

"Сегодня, 5 декабря, по предварительной информации, в районе пгт Смоляниново, сотрудник БППОП" Луганск-1 "им. Сергея Губанова, 1981 года, возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108 столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров с микроавтобуса доставлены в больницу ", - говорится в сообщении.

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Сейчас на месте происшествия находятся руководство ГУНП и сотрудники следственно-оперативной группы.

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