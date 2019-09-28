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суббота, 28 сентября 2019 18:55

В ДТП под Жашковом погиб человек

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В ДТП под Жашковом погиб человек
Человек умер в больнице. Фото: полиция

После ДТП на трассе Киев - Одесса в Жашковом умер человек.

Один из пострадавших от полученных травм скончался в больнице, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции в Черкасской области.

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"Пострадавших сначала было 5, а затем их действительно зафиксировали 11. Один человек умер в больнице. Уголовное производство еще не открыли, в процессе", - говорится в сообщении.

У Жашкова Черкасской обл. попали в аварию грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes Sprinter.

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