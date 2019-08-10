В ДТП под Сумами погибла семья. Все из АхтыркиФото: Данкор онлайн.

В пятницу вечером, 9 августа, под Сумами произошла авария. В ее результате погибли три человека. Двое с травмами в больнице.

На дороге возле Старого села лоб в лоб столкнулись Mercedes и Lanos. В первом авто за рулем сидел 36-летний водитель. Его и пассажира с многочисленными травмами доставили в больницу. Три человека, которые были в салоне другого автомобиля, погибли. Это водитель 1971 года, мужчина 1940-го и женщина 1946 года рождения. Все - жители Ахтырки, сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова.

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"Друзья, вчера вечером по дороге из Сум произошла ужасная авария, которая унесла жизни трех моих родственников, дяди, бабушки и дедушки. Если кто-то стал свидетелем, очень прошу, напишите мне, важна любая информация. Изложу фото родственников, они жили на дачном, очень со многими людьми дружили, о дате похорон напишу позже ", - сообщила в Facebook родственница погибших Людмила Колесниченко-Фесенко.

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