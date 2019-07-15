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понедельник, 15 июля 2019 16:59

В ДТП под Киевом погибла семья
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Под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате ДТП погибли три человека, еще 19 травмированы
Фото: Патрульная полиция Киевской области
Под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате ДТП погибли три человека, еще 19 травмированы
Под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате ДТП погибли три человека, еще 19 травмированы
Под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате ДТП погибли три человека, еще 19 травмированы

В микроавтобусе Volkswagen Lt 35, который протаранил под Киевом легковушку Ford, ехали люди из Львова.

46-летний водитель маршрутки собрал пассажиров через сервис BlaBlaCar. Все получили травмы. В госпитализации нуждались 9 человек, в том числе водитель. Он в самом тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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В легковушке ехала семья киевлян, которая ехала в больницу. Водитель и пассажир погибли на месте аварии. Еще один человек скончался по дороге в больницу.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства аварии выясняют.

Вблизи села Гуровщина под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате ДТП погибли 3 человека, еще 19 травмированы. По предварительным данным, 46-летний водитель маршрутки ехал в направлении столицы. Не придерживался безопасной дистанции, не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с автомобилем Ford.

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Дата
15
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