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суббота, 10 августа 2019 13:31

В ДТП на трассе Киев-Харьков погибли два человека

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В ДТП на трассе Киев-Харьков погибли два человека
В ДТП погибли два человека. Фото с открытых источников.

На трассе Киев-Харьков ночью столкнулись автобус и микроавтобус. Погибли два человека.

Авария произошла на участке трассы в Полтавской области около часа ночи, передает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области.

"На 277 км автодороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский между селами Белоцерковское и Коноплянка, 26-летний водитель автобуса "Сетра 317" столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген LT 35" под управлением водителя 1976 года рождения", - говорится в сообщении.

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В результате ДТП 44-летний пассажир микроавтобуса погиб на месте аварии. 31-летняя пассажирка микроавтобуса от полученных травм скончалась в больнице, а водитель микроавтобуса с телесными повреждениями госпитализирован.

В Запорожье на ул. Донецкое шоссе произошел взрыв и пожар на территории автозаправочной станции. Обгорел клиент АЗС. Событие произошла 10 августа около 5.20.

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