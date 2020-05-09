Директору дома престарелых сообщили о подозрении. Фото: Нацполиция

В селе Зазимье под Киевом, в доме престарелых от коронавируса скончались трое пенсионеров.

В связи с этим директору заведения объявили о подозрении. Ее обвиняют в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Женщине грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

"В полицию Киевщины поступило сообщение от врача Броварской районной больницы о том, что к ним доставлен пенсионер с подозрением на инфекционное заболевание из села Зазимье. Установлено, что дом престарелых функционировал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм. К ним беспрепятственно приезжали родственники, посетители, один из которых и стал источником коронавирусной инфекции. В результате таких карантинных нарушений заболели Covid-19 больше десяти пенсионеров, трое из которых умерли ", - рассказали правоохранители.

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Директор дома с начала карантина не обеспечила должного ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра и не изолировали больных.

"Жители этого пансионата, несмотря на карантинные мероприятия, свободно передвигались по территории села без средств индивидуальной защиты (масок)", - добавили в полиции.

11 марта в Украине продолжается карантин. Было временно ограничено проведение массовых мероприятий, закрыты границы, остановлена ​​работа транспорта. В частности, железнодорожное и авиасообщение, а также метрополитены вообще. Кроме этого, были закрыты заведения общественного питания.