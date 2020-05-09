В доме престарелых от коронавируса скончались трое пенсионеров

 
Ексклюзивы
1/5
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4059
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 567
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3006
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2448
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2214
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1935
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
3
11
5
3
3
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность &quot;новинки&quot;
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность "новинки"
Угонщики элитных авто гастролировали по областям
Угонщики элитных авто гастролировали по областям
Мужчина после ссоры в магазине открыл огонь по продавцу и прохожим
Мужчина после ссоры в магазине открыл огонь по продавцу и прохожим
Пропавшую 14-летнюю девушку нашли мертвой на берегу лимана
Пропавшую 14-летнюю девушку нашли мертвой на берегу лимана
Видео
Все видео
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
Россиянин грабил аптеки в Киеве
Россиянин грабил аптеки в Киеве
Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов
Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
СБУ задержала российского шпиона
СБУ задержала российского шпиона
Интервью
1/5
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 567
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3006
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1755
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1224
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3807
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
08 мая 2020
Просмотров: 387
Вірус як шанс
Наприкінці Першої світової війни світ став жертвою нової катастрофи – "іспанського грипу". Він виявився ще більшим прокляттям, ніж сама війна. ...
суббота, 09 мая 2020 23:25

В доме престарелых от коронавируса скончались трое пенсионеров

  Комментировать
В доме престарелых от коронавируса скончались трое пенсионеров
Директору дома престарелых сообщили о подозрении. Фото: Нацполиция

В селе Зазимье под Киевом, в доме престарелых от коронавируса скончались трое пенсионеров.

В связи с этим директору заведения объявили о подозрении. Ее обвиняют в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Женщине грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

"В полицию Киевщины поступило сообщение от врача Броварской районной больницы о том, что к ним доставлен пенсионер с подозрением на инфекционное заболевание из села Зазимье. Установлено, что дом престарелых функционировал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм. К ним беспрепятственно приезжали родственники, посетители, один из которых и стал источником коронавирусной инфекции. В результате таких карантинных нарушений заболели Covid-19 больше десяти пенсионеров, трое из которых умерли ", - рассказали правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус вспыхнул в психбольнице

Директор дома с начала карантина не обеспечила должного ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра и не изолировали больных.

"Жители этого пансионата, несмотря на карантинные мероприятия, свободно передвигались по территории села без средств индивидуальной защиты (масок)", - добавили в полиции.

11 марта в Украине продолжается карантин. Было временно ограничено проведение массовых мероприятий, закрыты границы, остановлена ​​работа транспорта. В частности, железнодорожное и авиасообщение, а также метрополитены вообще. Кроме этого, были закрыты заведения общественного питания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В доме престарелых от коронавируса скончались трое пенсионеров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

Запорожский завод выпустил три популярные модели Opel

На небе заметили гидроплан, сконструированный украинцем

Первое кругосветное путешествие на подводной лодке продолжалось 84 суток

Пилоту не хватило горючего долететь до Северного полюса

Террористы убили бывшего премьера

Симон Петлюра хотел украинизировать армию

Сегодня День победы над нацизмом во Второй мировой войне

На выставку гостей доставляли вертолетами

Самое читаемое
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
12
 Просмотров: 20430
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
 Просмотров: 15138
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
3
 Просмотров: 12618
&quot;Совкодрочерство и победобесие&quot; - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни 4 Просмотров: 8127
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже зарубежного
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже зарубежного
 Просмотров: 6759
Происшествия
Задержали мужчин, которые пытались поджечь синагогу
Задержали мужчин, которые пытались поджечь синагогу Просмотров: 126
В выгребной яме общественного туалета нашли мертвую женщину
В выгребной яме общественного туалета нашли мертвую женщину Просмотров: 1620
17-летнюю девушку подозревают в убийстве иностранца
17-летнюю девушку подозревают в убийстве иностранца Просмотров: 531
Роженица с младенцем умерли после кесарева сечения. Тело ребенка исчезло
Роженица с младенцем умерли после кесарева сечения. Тело ребенка исчезло Просмотров: 1656
В Антарктиде покончил с собой украинец
В Антарктиде покончил с собой украинец Просмотров: 2142
Больше всего комментируют
7
Билецкий с друзьями нас побил за поддержку Стерненко - заявление "азовцев"
4
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
2
Саакашвили сказал, кто может вытащить Украину из болота. Без сюрпризов
2
Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета
2
Зеленский прибыл на границу с Россией
Голосов: 52
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua