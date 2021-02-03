В доме нашли зарубленных мужчин

В Геническом районе Херсонской области зарубили мужчин 48 и 40 лет.

Тела в доме нашла мать старшего из погибших вечером 2 февраля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: hr.npu.gov.ua На Херсонщине зарубили мужчин 48 и 40 лет. Тела нашла мать одного из убитых

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"Тела погибших нашла хозяйка дома, 48-летний сын которой проживал вместе с 40-летним товарищем в помещении летней кухни. В течение дня женщина не видела сына, поэтому решила навестить его", - рассказали полицейские.

Эксперты изъяли вероятные орудия преступления, тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Причастного к преступлению разыскивают.

В поселке Тарутино Одесской области нашли убитой 66-летнюю женщину. Тело с проломленной головой обнаружили в помещении закрытой библиотеки на ул. Широкой. Женщину ударили несколько раз деревянной палкой.