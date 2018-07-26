В домах крымских татар проходят очередные незаконные обыски

В Крыму проходят обыски населения. Фото: atr.ua

В оккупированном Крыму продолжаются несанкционированные обыски в домах крымских татар.

Об этом сообщил ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев в Facebook:

"В с. Курское Белогорского района у Абдувелиева Умера проводится обыск", - написал Смедляев.

А в сообществе "Крымская солидарность" сообщили, что по предварительной информации, в Белогорском районе проходят обыски как минимум в трех домах крымских татар.

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