В дом нардепа бросили бутылку с "коктейлем Молотова"

Дом нардепа пытались поджечь. Фото: pershij.com.ua

Неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющимся веществом во двор депутата Верховной Рады на Закарпатье.

Хозяева самостоятельно потушили возгорание, сообщает в ГУНП в Закарпатской обл.

"Сегодня, 15 мая, около 1 часа ночи, в селе Невицкое на Ужгородщине неизвестный бросил во двор народного депутата Украины бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Злоумышленник попал в деревянную беседку. Пожар хозяевам удалось погасить самостоятельно, никто не пострадал", - говорится в сообщении ГУНП в Закарпатской обл.

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Начали следствие. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты-криминалисты и кинологи.

Местные СМИ сообщают, что речь идет о нардепе Михаиле Лабе от партии "Слуга народа".

В Чернигове бросили "коктейль Молотова" в монумент воинам-освободителям. Памятник представляет собой танк на постаменте, установленный на площади Победы возле железнодорожного вокзала.