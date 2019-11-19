В Днепре вспыхнул заполненный пассажирами трамвай

НВ В Днепре загорелся трамвай заполнен пассажирами

В Днепре сегодня загорелся заполненный людьми трамвай № 1.

Это произошло на улице Владимира Мономаха, пишет nv.

Соответствующее видео, снятое на авторегистратор, опубликовал в сети случайный очевидец.

На нем видно, что, когда опущен до этого токоприемник трамвая подняли к контактной сети, сначала посыпались искры, а затем повалил густой дым и трамвай загорелся.

Пассажиры, которые в это время были в нем, успели выбежать на улицу, и никто из них в результате пожара не пострадал.

Причины происшествия пока неизвестны.

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В одной из воинских частей, дислоцирующихся в поселке Старычи, Яворивского района Львовской области произошел пожар. Вследствие чрезвычайного происшествия погиб офицер, а еще один военный попал в больницу с ожогами.