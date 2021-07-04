В Днепре у водителя микроавтобуса произошел приступ эпилепсии, есть пострадавшие

Инспекторы вытащили водителя искореженного транспортного средства и предоставили ему домедицинскую помощь. Фото: МВД

В Днепре у водителя микроавтобуса IVECO во время движения случился приступ эпилепсии, вследствие чего он потерял управление транспортным средством и столкнулся с двумя автомобилями. Два человека пострадали.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. Сначала автобус выехал на встречную полосу на улице Грушевского и ехал прямо в служебный автомобиль полицейских отдела аэроподдержки. В это время правоохранители возвращались на место дислокации со служебного задания.

В МВД указывают, что они мгновенно среагировали и избежали столкновения с автобусом, выполнив маневр.

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В то же время автобус продолжил дальше свой неуправляемое движение и столкнулся еще с двумя транспортными средствами — маршрутным автобусом Газель, в котором находились пассажиры, и автомобилем Mitsubishi Lancer, и въехал в здание киоска.

Правоохранители развернулись и направились на место происшествия. Они вызвали врачей и дополнительные экипажи патрульных. Инспекторы вытащили водителя поврежденного транспортного средства и предоставили ему домедицинскую помощь.

Сообщается, что в результате ДТП травмировались двое пассажиров маршрутного автобуса Газель — им также предоставили домедицинскую помощь.

Вблизи польского города Тарнув произошла авария с украинцами. В ДТП получили травмы четверо наших граждан.