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суббота, 03 июля 2021 15:30

Украинцы попали в ДТП в Польше

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Украинцы попали в ДТП в Польше
В ДТП в Польше пострадали четверо украинцев. Фото: pixabay

Вблизи польского города Тарнув произошла авария с украинцами.

В ДТП получили травмы четверо наших граждан, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter.

Среди пострадавших есть несовершеннолетний.

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"Их госпитализировали, оказывают необходимую медицинскую помощь. Остальные пассажири без травм", - сообщил пресс-секретарь.

На место аварии приехал украинский консул, чтобы предоставить гражданам консульскую помощь. Дипломат будет контактировать с правоохранителями и больницей.

В Польше умерла 27-летняя Анастасия Кочеткова из Каменец-Подольского, которая после ДТП с украинским автобусом длительное время находилась в больнице. Медики боролись за ее жизнь. И якобы она даже поправилась. Но умерла в больнице Перемышля. Причины смерти медики пока не называют.

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Дата
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