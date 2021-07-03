Украинцы попали в ДТП в Польше

Вблизи польского города Тарнув произошла авария с украинцами.

В ДТП получили травмы четверо наших граждан, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter.

Среди пострадавших есть несовершеннолетний.

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"Их госпитализировали, оказывают необходимую медицинскую помощь. Остальные пассажири без травм", - сообщил пресс-секретарь.

На место аварии приехал украинский консул, чтобы предоставить гражданам консульскую помощь. Дипломат будет контактировать с правоохранителями и больницей.

В Польше умерла 27-летняя Анастасия Кочеткова из Каменец-Подольского, которая после ДТП с украинским автобусом длительное время находилась в больнице. Медики боролись за ее жизнь. И якобы она даже поправилась. Но умерла в больнице Перемышля. Причины смерти медики пока не называют.