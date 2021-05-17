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понедельник, 17 мая 2021 10:40

Более двух месяцев боролась за жизнь: умерла украинка, которая разбилась в автобусе в Польше

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Более двух месяцев боролась за жизнь: умерла украинка, которая разбилась в автобусе в Польше
В Польше умерла 27-летняя Анастасия Кочеткова из Каменец-Подольского, которая после ДТП с украинским автобусом длительное время находилась в больнице. Фото: предоставлено Екатериной Шоломинской

В Польше умерла 27-летняя Анастасия Кочеткова из Каменец-Подольского, которая после ДТП с украинским автобусом длительное время находилась в больнице.

Медики боролись за ее жизнь. И, якобы, она даже поправилась. Но, к сожалению, умерла в больнице Перемышля. Причины смерти медики пока не называют. Об этом 17 мая сообщает "Сегодня".

Эту же информацию подтвердила в соцсетях подруга Анастасии и бывшая коллега Альбина.

"Настя утром не проснулась. Искренние соболезнования родным и близким", - написала Альбина.

В официальной группе в Facebook, где волонтеры публиковали информацию о лечении Анастасии и собирали средства на ее лечение и реабилитацию, также сообщили о смерти Анастасии. Отмечается, что после аварии она перенесла несколько операций и начинала ходить и разговаривать. Рядом с ней все это время была мать.

"Сегодня наша прекрасная девочка Анастасия Кочеткова ушла к Господу. Наши искренние соболезнования семье. Траур. Очень жалобно. Подробностей пока нет. Позвольте нам грустить с семьей", - говорится в сообщении.

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Также в сообществе пишут, что 14 мая Настю снова госпитализировали в больницу. Ранее у нее была диагностирована острая кишечная непроходимость и на днях вернулась боль в нижней части живота, что сопровождалась температурой.

"Она была в конце апреля в больнице и была сделана механическая чистка ... Мы думали что этот этап уже за нами. Но ... Опять вернулась боль в нижней части живота, сопровождающаяся температурой. И все занятия по реабилитации были прекращены", - говорится в заметке.

Ночью 5 марта вблизи города Ярослав Подкарпатского воеводства разбился рейсовый украинский автобус Познань - Херсон. В салоне были 55 пассажиров и два водителя, все украинцы. 3 женщины 1960, 1967 и 1988 рождения и двое мужчин 1968 и 1992 годов рождения погибли. Еще 39 человек забрали в 6 местных больниц. Пассажирами автобуса были зароботчане и студенты. Одна женщина из Львовщины, остальные - жители Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

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Дата
17
мая

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