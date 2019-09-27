В Днепре сообщили о масштабных заминированиях

В Днепре сообщили о масштабных заминировании домов, садиков, больниц и вокзалов. Фото - Район Луцк

27 сентября около 17.40 в Днепре сообщили о заминировании 22 домов, 14 детских садов, 13 больниц, более 20 торговых центров, вокзалов, мостов и трамвайного депо.

По указанным в сообщении адресам направляются следственно-оперативные группы и полицейские взрывотехнической службы, сообщила начальник отдела коммуникации Анна Старчевская.

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"В первую очередь будут обследованы вокзалы. Вопрос эвакуации будет решаться коллегиально вместе с руководством или администрацией объектов", - рассказала Старчевская.

Полиция просит с пониманием отнестись к неудобствам при эвакуации.

27 сентября на электронную почту ГУ национальной полиции в Полтавской области сообщили о заминировании двух объектов. Речь шла о Полтавском аэропорте и доме известного блогера