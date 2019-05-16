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четверг, 16 мая 2019 15:12

В деле Зайцевой-Дронова произошел новый поворот

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В деле Зайцевой-Дронова произошел новый поворот
26 февраля 2019 Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому. Фото: УНИАН

В Харькове адвокат осужденного за совершение смертельного ДТП на улице Сумской в ​​октябре 2017 Геннадия Дронова Сергей Перепелица обжаловал постановление следователя о прекращении производства против работников научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса, которые проводили автотехническая исследования.

"На судебное заседание по поводу обжалования следователь не появился, материалы уголовного производства не предоставил", - написал адвокат.

Об этом Перепелица написал в Facebook.

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Перепелица через суд добился открытия дела против работников научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса, которые не смогли установить скорость автомобиля Зайцевой в момент совершения ДТП. Однако полиция закрыла производство в связи с тем, что следствие не установило в действиях судебных экспертов признаков уголовного преступления.

18 октября 2017 в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов . После столкновения "Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому. Защитники Зайцевой и Дронова подали апелляционные жалобы на приговор суда.

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16
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