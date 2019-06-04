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вторник, 04 июня 2019 12:31

В деле об убийстве мальчика фигурируют "неустановленные лица"

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В деле об убийстве мальчика фигурируют &quot;неустановленные лица&quot;
5-летний Кирилл Тлявов умер в больнице. Фото: Facebook Татьяны Тлявовой

Кроме подозреваемых полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько, в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова фигурируют "неустановленные лица".

Об этом сообщил адвокат Петровца после заседания суда, который избирал подозреваемым меру пресечения.

"Когда прокурор озвучивал ходатайство, то речь шла о 2 установленных лицах, которые сейчас имеют меры пресечения. Но есть и другие неустановленные досудебным расследованием лица. Мы не можем знать, какое количество этих других лиц", - сказал защитник.

Он настаивает на том, что преступление было непреднамеренным, а оба подозреваемых имеют детей. Защита будет обжаловать меру пресечения.

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что с подозреваемыми в момент совершения преступления мог быть ребенок.

"Уже есть версии, что с кем-то из них был несовершеннолетний ребенок, которому давали стрелять", - сказал он.

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31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 2 пьяных полицейских - Владимир Петровец и Иван Приходько - решили развлечься и пострелять в банки. Под пулю попал 5-летний Кирилл Тлявов. Парня доставили в больницу в Киеве. 3 июня он умер.

Весть о "развлечениях" правоохранителей и смерть ребенка возмутила общество. Вечером 3 июня под стенами МВД люди организовали акцию. После этого стало известно об отстранении руководства районной и областной полиции.

4 июня суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.

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Дата
04
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