В деле Гандзюк объявили 7 подозрений

В убийстве активистки подозревают еще 7 человек. Фото: news.pn

7 фигурантам дела об убийстве Екатерины Гандзюк сообщили о подозрении по статье об умышленном убийстве.

В полиции смерть женщины связывают с ее активной гражданской позицией, сообщает СБУ в Facebook.

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Подозревают, что Гандзюк мешала должностным лицам органов власти и местного самоуправления. Под их содействием в Херсонской области незаконно вырубали леса для продажи. Преступление прикрывали санитарной чисткой поврежденных во время пожара деревьев.

4 ноября в столичном ожоговом центре умерла 33-летняя Екатерина Гандзюк. У нее оторвался тромб, по предварительным данным. Была советницей городского головы Херсона, выполняла обязанности управляющей делами исполкома. На Екатерину напали возле подъезда собственного дома утром 31 июля. Неизвестный вылил на нее литр концентрированной серной кислоты и убежал.