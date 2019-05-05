В частном доме взорвался тротил: подробности трагедии

В частном доме в селе Вильне Киевской области взорвался тротил. В результате погиб один человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Автор: пресс-служба Нацполиции Во время взрыва погиб 26-летний мужчина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появились подробности убийства полицейского под Киевом

"Погиб 26-летний мужчина. Трое местных жителей 21, 27 и 38-летнего возраста получили травмы, их доставили в больницу.

Четверо товарищей собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство с тротиловых шашек и запалов от ручных гранат ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, взорвалось 400 гр. тротила. Также полицейские изъяли 2 тротиловых шашки весом 200 и 400 г и 4 запала к гранатам.

Автор: пресс-служба Нацполиции Во время взрыва погиб 26-летний мужчина

В Киеве автомобиль влетел в машины и загорелся. Инцидент произошел на улице Ларисы Руденко около 7:05. Водитель Chery Amulet не справился с управлением и врезался в припаркованные машины - Mitsubishi, Chevrolet и Jeep. По предварительным данным, авто двигалось со значительным превышением скорости.