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воскресенье, 05 мая 2019 12:52

В частном доме взорвался тротил: подробности трагедии

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В частном доме в селе Вильне Киевской области взорвался тротил. В результате погиб один человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Автор: пресс-служба Нацполиции
  Во время взрыва погиб 26-летний мужчина
Во время взрыва погиб 26-летний мужчина

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"Погиб 26-летний мужчина. Трое местных жителей 21, 27 и 38-летнего возраста получили травмы, их доставили в больницу.

Четверо товарищей собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство с тротиловых шашек и запалов от ручных гранат ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, взорвалось 400 гр. тротила. Также полицейские изъяли 2 тротиловых шашки весом 200 и 400 г и 4 запала к гранатам.

Автор: пресс-служба Нацполиции
  Во время взрыва погиб 26-летний мужчина
Во время взрыва погиб 26-летний мужчина
В Киеве автомобиль влетел в машины и загорелся. Инцидент произошел на улице Ларисы Руденко около 7:05. Водитель Chery Amulet не справился с управлением и врезался в припаркованные машины - Mitsubishi, Chevrolet и Jeep. По предварительным данным, авто двигалось со значительным превышением скорости.
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