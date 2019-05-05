Авто влетело в припаркованные машины и загорелось

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В Киеве автомобиль влетел в машины и загорелся. Инцидент произошел на улице Ларисы Руденко около 7:05. Водитель Chery Amulet не справился с управлением и врезался в припаркованные машины - Mitsubishi, Chevrolet и Jeep. По предварительным данным, авто двигалось со значительным превышением скорости. Об этом сообщает издание "Информатор".

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В результате столкновения пострадали три машины. Сам же Chery после ДТП загорелся, а огонь перекинулся на Mitsubishi, который стоял рядом.

"В результате ДТП удалось избежать серьезных травм у участников. Водитель и пассажир Amulet отделались синяками и ушибами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель Amulet утверждает, что он заснул за рулем из-за усталости.

По данным ресурса "Киев Оперативный", в салоне Chery находились еще две девушки, одна из которых госпитализировали с различными травмами. Водитель и другая девушка от госпитализации отказались. Мужчину проверяли на состояние наркотического опьянения.

На месте происшествия работали три кареты скорой помощи, две пожарные машины, а также экипаж полиции. Детали и обстоятельства аварии устанавливаются.

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