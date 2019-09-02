В частной сауне произошел взрыв: есть пострадавшие

Предварительной причиной взрыва называют утечку газа из шланга, соединяющего газовый баллон и газовую плитку. ФОТО: regionews.sumy.ua

В Черновицкой области в частной сауне взорвался газ. Три человека получили травмы различной степени тяжести.

Сообщает об этом "Молодой Буковинец".

Самые серьезные повреждения в результате взрыва получил владелец сауны — у него обгорело 60% тела. Медики диагностировали ожоги II-III степени лица, спины, предплечья и обеих конечностей. На данный момент он находится в реанимации.

С ожогами II-III степени госпитализировали также мужчину 1980 года рождения. У него обожжены оба предплечья и правая голень.

Получила травмы и жена владельца. Ее состояние нынче средней тяжести. Ожогами поражены руки и голени.

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Предполагают, что привела к взрыву утечка газа из шланга, соединяющего газовый баллон и газовую плитку.

"По предварительным данным, накануне взрыва владельцы сауны провели замену газового баллона, который стоит в подвальном помещении сауны. Взрыв якобы произошел, когда в кухонной комнате хозяева зажгли зажигалку ", — сообщает издание.

Здание сауны и газовый баллон остались неповрежденными.

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