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понедельник, 02 сентября 2019 11:33

В частной сауне произошел взрыв: есть пострадавшие

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В частной сауне произошел взрыв: есть пострадавшие
Предварительной причиной взрыва называют утечку газа из шланга, соединяющего газовый баллон и газовую плитку. ФОТО: regionews.sumy.ua

В Черновицкой области в частной сауне взорвался газ. Три человека получили травмы различной степени тяжести.

Сообщает об этом "Молодой Буковинец".

Самые серьезные повреждения в результате взрыва получил владелец сауны — у него обгорело 60% тела. Медики диагностировали ожоги II-III степени лица, спины, предплечья и обеих конечностей. На данный момент он находится в реанимации.

С ожогами II-III степени госпитализировали также мужчину 1980 года рождения. У него обожжены оба предплечья и правая голень.

Получила травмы и жена владельца. Ее состояние нынче средней тяжести. Ожогами поражены руки и голени.

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Предполагают, что привела к взрыву утечка газа из шланга, соединяющего газовый баллон и газовую плитку.

"По предварительным данным, накануне взрыва владельцы сауны провели замену газового баллона, который стоит в подвальном помещении сауны. Взрыв якобы произошел, когда в кухонной комнате хозяева зажгли зажигалку ", — сообщает издание.

Здание сауны и газовый баллон остались неповрежденными.

В результате пожара в одном из лагерей Ивано-Франковской области погиб подросток. Произошло все на территории лечебно-оздоровительного комплекса "Сокол". Тело парня нашли на месте пожара.

molbuk.ua
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