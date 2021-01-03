В Черновцах взорвался газ в квартире, есть пострадавшие

В Черновцах произошел взрыв бытового газа и пожар в одной из квартир в жилом доме. Пострадал ее 82-летний владелец.

"Утром на спецлинию полиции 102 поступило сообщение о взрыве бытового газа в квартире на четвертом этаже одного из домов по улице Почтовой в Черновцах. Пострадавшего с многочисленными ожогами медики госпитализировали в реанимационное отделение больницы", - говорится в сообщении Нацполиции.

Правоохранители выяснили, что возгорание могло произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. В результате действия высокой температуры также произошла вспышка газовоздушной смеси. Огонь частично повредил стены и потолок помещения, мебель и вещи.

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Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч.2 ст.270 УК Украины). Для окончательного установления причин пожара правоохранители назначен ряд экспертиз.

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