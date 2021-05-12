В церкви подрались верующие. Два десятка покалеченных

На Ровенщине подрались верующие российской и украинской церквей. Два десятка пострадавших. Фото: npu.gov.ua

В селе Заболотье Ровненской области произошел конфликт между верующими РПЦ в и Православной церкви Украины. Он закончился потасовкой и двумя уголовными производствами.

Кроме того, есть 24 пострадавших селян. Прихожане ПЦУ говорят, что пришли в местный храм на литургию. Но это не понравилось представителям РПЦ, сообщает ТСН.

"Пришли сторонники Московского патриархата, которые помешали богослужению. Мы вынуждены были закрыться в церкви. Они кричали, матерились", - рассказал священник ПЦУ отец Виктор.

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Начался скандал и потасовка. В результате вызвали две "скорые". У пострадавших были травмы и ожоги от разбрызгивания газовых балончинкив.

В Московском патриархате утверждают, что храм их, потому что не признают переход верующих в ПЦУ, за который люди проголосовали еще в 2019 году. В в Православной церкви Украины говорят: храм и территория вокруг него их. Это подтвердил даже Верховный суд.

Дело расследуют как хулиганство и самоуправство. Церковь правоохранители опечатали и дежурят, чтобы снова не было конфликтов.

На Тернопольщине из-за конфликта между епископом и священником в храме подрались отцы, один из них госпитализирован.